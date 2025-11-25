Cori discriminatori a Vlahovic | Fiorentina multata e diffidata dal Giudice Sportivo

25 nov 2025

Arrivano sanzioni per la Fiorentina dopo gli episodi che hanno visto al centro dell'attenzione Dusan Vlahovic durante la sfida contro la Juventus, gara giocata sabato scorso e terminata sul punteggio di 1-1. Durante la gara l'ex attaccante viola era stato preso di mira da una parte dello stadio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

