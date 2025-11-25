Cori discriminatori a Vlahovic | Fiorentina multata e diffidata dal giudice sportivo

Arrivano sanzioni per la Fiorentina dopo gli episodi che hanno visto al centro dell'attenzione Dusan Vlahovic durante la sfida contro la Juventus, gara giocata sabato scorso e terminata sul punteggio di 1-1. Durante la gara l'ex attaccante viola era stato preso di mira da una parte dello stadio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it