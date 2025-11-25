Cori discriminatori a Vlahovic | Fiorentina multata e diffidata dal giudice sportivo
Arrivano sanzioni per la Fiorentina dopo gli episodi che hanno visto al centro dell'attenzione Dusan Vlahovic durante la sfida contro la Juventus, gara giocata sabato scorso e terminata sul punteggio di 1-1. Durante la gara l'ex attaccante viola era stato preso di mira da una parte dello stadio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MULTA PER FIORENTINA La decisione del Giudice Sportivo: Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadr - facebook.com Vai su Facebook
Multa di 20mila euro alla #Fiorentina per i cori discriminatori della propria tifoseria nei confronti di Dusan #Vlahovic. via @junews24com Vai su X
Cori razzisti a Vlahovic al Franchi, la Fiorentina se la cava con 20.000 euro di multa - La partita era stata sospesa per 1’ per l’atteggiamento del pubblico nei confronti del serbo Ventimila euro di multa alla Fiorentina per i cori razzisti e discriminatori all’indirizzo di Dusan Vlahovi ... Da msn.com
Cori discriminatori a Vlahovic: Fiorentina multata e diffidata dal Giudice Sportivo - Multa salata per la società viola dopo l'episodio che si è verificato sabato scorso in occasione della gara contro la Juventus ... Segnala firenzetoday.it
Giudice Sportivo Serie A, Fiorentina stangata per i cori razzisti a Vlahovic: Gasperini graziato ma niente Napoli - Mano pesante del giudice sportivo di Serie A contro la Fiorentina per i cori razzisti nei confronti di Valhovic, mentre Gasperini viene graziato ma perde comunque il Napoli ... Scrive sport.virgilio.it