Corea del Sud ergastolo a un 33enne che gestiva una rete di ricatti sessuali con centinaia di vittime

Ergastolo per Kim Nok-wan, 33 anni, che in Corea del Sud ha gestito la più vasta rete di cybersex crime del paese: centinaia di vittime in quattro anni, prevalentemente minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

