Coppia di anziani fa arrestare un ladro di 17 anni | i poliziotti erano nascosti dentro casa

Bologna, 25 novembre 2025 – Quando il truffatore ha afferrato la busta che doveva contenere i gioielli della pensionata, sono saltati fuori gli agenti delle Volanti e, malgrado un tentativo di fuga terminato con una caduta dalle scale, lo hanno arrestato. È successo venerdì mattina in via Misa e il giovane, un diciassettenne campano incensurato, che era salito in treno a Bologna per finalizzare i raggiri, risponde adesso di resistenza a pubblico ufficiale e truffa. Coppia di anziani fa arrestare il ladro 17enne: la dinamica. Nello specifico, nella tarda mattinata di quel giorno, una Volante era arrivata a casa della coppia di pensionati, di 79 e 81 anni, dopo che l'anziano aveva chiamato il 112, riferendo che un presunto maresciallo dei carabinieri li aveva contattati telefonicamente, chiedendo dei soldi e dei monili in oro alla moglie, paventando alcune indagini relative a una serie di furti avvenuti in zona per i quali era necessario verificare la presenza di tutti i gioielli in casa.

