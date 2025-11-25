Coppa Italia Serie C tutto facile per il Ravenna contro l' Arzignano
Il Ravenna batte 3-0 l'Arzignano Valchiampo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Martedì sera al Benelli i giallorossi archiviano la pratica già nel primo tempo, in cui Zagre sigla una doppietta. All'11' il numero 29 approfitta di un pasticcio tra un difensore e il portiere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
