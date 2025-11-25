Coppa del Mondo austriaca nel segno del gruppo Wmac
Quasi duemilatrecento atleti da diciotto nazioni diverse, spalmati in due giornate di competizioni e dieci aree di gara: con questi numeri, ancora una volta la cittadina austriaca di Bregenz si è dimostrata capitale europea delle arti marziali con la Coppa del Mondo Wmac. Alla manifestazione, tra le più grandi del Vecchio Continente per gli sport da combattimento in questo 2025, hanno partecipato gli atleti ferraresi del Karatemantova di Ferrara, collezionando un bottino finale di 11 medaglie, di cui 6 del metallo più prezioso. Cominciando dalla kickboxing, Francesca Succi sfodera una prestazione eccellente alla sua prima competizione Internazionale, conquistando la medaglia di bronzo nella kicklight seniores; subito a seguire Enrico Bulgarelli, campione europeo Wmac in carica, che si riconferma ai vertici mondiali con la medaglia d’argento nel light contact seniores. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Un pavullese alla Coppa del Mondo di Ironman: «Sfida con se stessi, realizzando l’impossibile» - facebook.com Vai su Facebook
6 vittorie, 0 sconfitte. Per il secondo anno consecutivo l'Italia vince COPPA DAVIS E BJK CUP nella stessa stagione, dimostrandosi di gran lunga la nazione complessivamente più forte nel mondo del tennis. L'Italia ha vinto con Sinner - in anni in cui c'erano Dj Vai su X
Coppa del Mondo austriaca nel segno del gruppo Wmac - Arti Marziali: pioggia di medaglie , undici in totale, con De Marchi a guidare il gruppo. Come scrive msn.com
Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile riparte abbagliata dalla ‘Supernova’ Nika Prevc - La XIV edizione della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci comincerà da Lillehammer sotto il segno di una stella. Si legge su oasport.it
Semifinali Mondiali U-17: l'Austria batte l'Italia, il Portogallo vince ai rigori - 0 sull'Italia nella semifinale di apertura della Coppa del Mondo FIFA U- Come scrive fifa.com