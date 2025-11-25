Quasi duemilatrecento atleti da diciotto nazioni diverse, spalmati in due giornate di competizioni e dieci aree di gara: con questi numeri, ancora una volta la cittadina austriaca di Bregenz si è dimostrata capitale europea delle arti marziali con la Coppa del Mondo Wmac. Alla manifestazione, tra le più grandi del Vecchio Continente per gli sport da combattimento in questo 2025, hanno partecipato gli atleti ferraresi del Karatemantova di Ferrara, collezionando un bottino finale di 11 medaglie, di cui 6 del metallo più prezioso. Cominciando dalla kickboxing, Francesca Succi sfodera una prestazione eccellente alla sua prima competizione Internazionale, conquistando la medaglia di bronzo nella kicklight seniores; subito a seguire Enrico Bulgarelli, campione europeo Wmac in carica, che si riconferma ai vertici mondiali con la medaglia d’argento nel light contact seniores. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa del Mondo austriaca nel segno del gruppo Wmac