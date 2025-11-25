Convers-azioni in Biblioteca | primo incontro alla Cannizzaro
Giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 17, presso la Biblioteca comunale Cannizzaro, al Palacultura Antonello, si svolgerà il primo incontro del ciclo "Convers-azioni in Biblioteca", condiviso con l'Assessorato alle Politiche Culturali. Si tratta di dialoghi, aperti alla cittadinanza, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
