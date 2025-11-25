Controllori e esperti di tecnologia l' Enav pronta ad assumere 300 giovani entro il 2027
"Il Progetto Sud nasce da una necessità che ha un provider come Enav che si occupa della gestione dello spazio aereo: le competenze di cui abbiamo bisogno non esistono già pronte sul mercato". Lo sottolinea l'ad Pasqualino Monti. In una intervista a Il Sole 24 Ore spiegando una iniziativa che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
LabTv. . A Napoli due giorni di approfondimento sulla riabilitazione pediatrica: esperti e fisioterapisti a confronto sulle nuove strategie per favorire il balance e il controllo motorio nei bambini. In prima linea il dottor Giuseppe Borgo, riferimento nazionale del sett - facebook.com Vai su Facebook
#PolibaChronicle #magnethon CONTROLLO QUALITÀ DI CIBO E FARMACI: IL RUOLO DELLA RISONANZA MAGNETICA E IL FUTURO DELLE ANALISI CHIMICHE Esperti provenienti da quattro continenti si sono confrontati per una settimana al Politecnico Vai su X
Controllori e esperti di tecnologia, l'Enav pronta ad assumere 300 giovani entro il 2027 - L'annuncio dell'ad Pasqualino Monti: selezioneremo al Sud gli studenti universitari migliori per le sedi di Palermo e Napoli ... Riporta palermotoday.it
Monti (Enav): «Traffico aereo record in Italia, assumeremo 400 controllori di volo» - Con due milioni di voli gestiti — in partenza, in arrivo e in transito nei cieli italiani — Enav chiude il 2024 con numeri record. Da corriere.it
Pasqualino Monti: «Le torri Enav in Malesia tecnologia top nel mondo» - Da service provider dei cieli numero uno del mondo per efficienza a promotore della tecnologia made in Italy delle torri digitali remote negli aeroporti internazionali. Secondo ilmessaggero.it