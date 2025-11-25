Controlli antidroga a Latina | sequestrata cocaina e crack

Latina, 25 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato in stato di libertà un uomo, trovato in possesso di sostanza stupefacente nonché di materiale esplodente. In particolare durante mirati servizi disposti dalla Questura di Latina, personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo di due individui in transito a piedi nella zona di via Ezio. L’atteggiamento sospetto di uno dei due ha indotto gli operatori ad effettuare una perquisizione personale, che ha dato esito positivo: all’interno di un borsello sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 5 grammi lordi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

