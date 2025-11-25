Controllare se qualcuno usa il mio computer
Uno dei problemi più fastidiosi in famiglia o in casa è la condivisione dello stesso computer. Un PC è personale, ciascuno lo organizza come meglio crede e non saltiamo di gioia se un altro lo tocca, lo sposta o muove i file al suo interno, magari modificando impostazioni, cancellando dati o facendosi gli affari nostri. Se sospettiamo che qualcuno utilizza il nostro PC quando non siamo in casa, in questa guida vi mostreremo come controllare se qualcuno ha usato il nostro PC, cosa ha guardato e cosa ha fatto. LEGGI ANCHE: Scoprire se siamo spiati sul computer I Segnali Visibili: Sintomi di Attività Clandestine. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
Altre letture consigliate
