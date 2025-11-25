La mia insegnante di inglese, Lyndsey Turner, oggi grande regista nel Regno Unito, un giorno è arrivata nella nostra scuola molto snob con Daily Star, Telegraph, The Sun e ha detto: questa settimana studiamo questi giornali. Il venerdì ci ha chiesto di scrivere di cosa parlassero in 25 minuti: nessuno è riuscito a farlo. Era difficile. Oggi leggo ogni giorno. Financial Times, Bbc, che ora sta vivendo uno choc sismico, una crisi della linea editoriale. Il mondo del giornalismo è importante, ed è importante anche provocare una discussione, perché non devi per forza essere d’accordo con quello che stai leggendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro le guerre: “La musica dà libertà e abbatte i muri”