Contro la violenza sulle donne un premio speciale nella capitale
A Roma, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi 25 novembre le Donne Coldiretti hanno conferito il riconoscimento “Amiche della Terra” a imprenditrici che hanno trasformato le loro aziende agricole in luoghi di accoglienza, autonomia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
TVA Sicilia. . Biancavilla. Ciclamini e un murale per ricordare Valentina Salamone e ribadire il No alla violenza contro le donne - facebook.com Vai su Facebook
Nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne arrivano notizie così terribili. La Lega propone da tempo la CASTRAZIONE CHIMICA per fermare stupratori e pedofili, la nostra proposta è già in Parlamento. Che tutti ci diano una mano, convegn Vai su X
Violenza donne, premio di laurea in ricordo di Eleonora Guidi - E' stata assegnata a Matilde Mortelli, giovane laureata in giurisprudenza italiana e francese, la prima edizione del premio di laurea Eleonora Guidi, istituito dall'Università di Firenze per ricordare ... Lo riporta ansa.it
Giornata contro la violenza sulle donne: spettacoli e conferenze all’Aquila con il Premio Borsellino - Si arricchisce il programma delle iniziative promosse dal Comune dell’Aquila e dal Premio Nazionale Paolo Borsellino in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro ... Scrive laquilablog.it
Le piazze contro la violenza sulle donne - Oltre 5600 le richieste di aiuto ai centri antiviolenza, un migliaio in più rispetto all’anno precedente. Da rainews.it