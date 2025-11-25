Contro la violenza sulle donne un premio speciale nella capitale

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi 25 novembre le Donne Coldiretti hanno conferito il riconoscimento “Amiche della Terra” a imprenditrici che hanno trasformato le loro aziende agricole in luoghi di accoglienza, autonomia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

