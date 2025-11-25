Contro la violenza sulle donne la campagna di sensibilizzazione dell' Arma dei Carabinieri

Avellinotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema.Ogni giorno, l’Istituzione è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Violenza contro le donne, Fnopi aderisce alla campagna “UNiTE 2025 – Orange the World”: iniziative in tutta Italia - Violenza contro le donne, Fnopi aderisce alla campagna "UNiTE 2025 - Segnala nursetimes.org

contro violenza donne campagnaSiracusa. 25 Novembre, l’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne - In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione ch ... Secondo libertasicilia.it

contro violenza donne campagnaOggi la polizia in piazza Bra contro la violenza sulle donne - È iniziata questa mattina a Verona la campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore", promossa dalla polizia contro violenza sulle donne ... Lo riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Violenza Donne Campagna