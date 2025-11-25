Contro la violenza sulle donne anche in Agenzia un Posto occupato

Tra le iniziative per celebrare il 25 novembre, negli uffici una seduta vuota è idealmente riservata a una donna che avrebbe potuto essere lì, ma è assente perché vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

