Contro la violenza il linguaggio dei sentimenti La riflessione di Frojo

25 nov 2025

Figura angelica e strega, simbolo di virtù spirituali e archetipo di inganno e trasgressione, “angelo del focolare” e modello di leadership nel lavoro. Capacità, bellezza e diversità femminili si trasformano, sin dalla notte dei tempi, in minaccia da sottomettere. Verità scomode e parole chiare ancora irritano e escludono le donne, spesso, costrette al silenzio. Stereotipi e pregiudizi, personali, sociali e giuridici non abbandonano le mura domestiche come il mondo professionale. Autonomia economica e finanziaria, carichi familiari e di cura, accesso a posizioni apicali, disparità salariali, misurano ogni giorno la discriminazione nei confronti delle donne. 🔗 Leggi su Formiche.net

