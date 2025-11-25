Figura angelica e strega, simbolo di virtù spirituali e archetipo di inganno e trasgressione, “angelo del focolare” e modello di leadership nel lavoro. Capacità, bellezza e diversità femminili si trasformano, sin dalla notte dei tempi, in minaccia da sottomettere. Verità scomode e parole chiare ancora irritano e escludono le donne, spesso, costrette al silenzio. Stereotipi e pregiudizi, personali, sociali e giuridici non abbandonano le mura domestiche come il mondo professionale. Autonomia economica e finanziaria, carichi familiari e di cura, accesso a posizioni apicali, disparità salariali, misurano ogni giorno la discriminazione nei confronti delle donne. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Contro la violenza, il linguaggio dei sentimenti. La riflessione di Frojo