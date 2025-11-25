Contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa | nuovi chiarimenti Inps

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi alla richiesta dei contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa. Il messaggio dell’istituto di previdenza riguarda, in particolare, la documentazione da produrre per la domanda di contribuzione figurativa dei lavoratori chiamati a: ricoprire funzioni pubbliche elettive;. svolgere cariche sindacali.. Si tratta, dunque, dei lavoratori messi in aspettativa non retribuita per la durata di tutto il loro mandato. Assume particolare importanza, ai fini del riconoscimento dei contributi figurativi, la trasmissione dell’atto con il quale il datore di lavoro abbia posto in aspettativa il lavoratore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa nuovi chiarimenti inps

© Lettera43.it - Contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa: nuovi chiarimenti Inps

Approfondisci con queste news

contributi figurativi lavoratori aspettativaContributi figurativi per i lavoratori in aspettativa: nuovi chiarimenti Inps - L’Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi alla richiesta dei contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa. Da msn.com

contributi figurativi lavoratori aspettativaAspettativa non retribuita e contributi figurativi: istruzioni Inps - Le istruzioni Inps su requisiti essenziali e documentazione sostitutiva ammessa ... Riporta edotto.com

contributi figurativi lavoratori aspettativaAspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS - Accredito contributi figurativi per aspettativa sindacale o politica: sempre necessaria la dichiarazione del datore di lavoro e l'investitura formale dell'ente ... Come scrive fiscoetasse.com

Cerca Video su questo argomento: Contributi Figurativi Lavoratori Aspettativa