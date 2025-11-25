Contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa | nuovi chiarimenti Inps
L’Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi alla richiesta dei contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa. Il messaggio dell’istituto di previdenza riguarda, in particolare, la documentazione da produrre per la domanda di contribuzione figurativa dei lavoratori chiamati a: ricoprire funzioni pubbliche elettive;. svolgere cariche sindacali.. Si tratta, dunque, dei lavoratori messi in aspettativa non retribuita per la durata di tutto il loro mandato. Assume particolare importanza, ai fini del riconoscimento dei contributi figurativi, la trasmissione dell’atto con il quale il datore di lavoro abbia posto in aspettativa il lavoratore. 🔗 Leggi su Lettera43.it
