Continassa Juve | Gatti salta il Bodo Glimt le possibili scelte di Spalletti
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Causa febbre, Federico Gatti è assente dai convocati di BodoGlimt Juve (oltre ai soliti Bremer, Rugani e Pinsoglio). Ecco la probabile formazione dei bianconeri: (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Gatti Juventus, il difensore assente alla rifinitura - Gatti Juventus, il difensore salta la rifinitura per l'influenza e non partirà per la Norvegia: Spalletti perde il centrale, Kelly o Cabal le alternative
Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell'assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia - Gatti non ha recuperato dalla febbre e ha saltato la rifinitura di stamattina: Spalletti non lo convoca per la Norvegia, resta a Torino
Juventus, Gatti salta la Champions: il motivo e cosa filtra sul rientro - Il difensore bianconero non ci sarà nella trasferta sul campo del