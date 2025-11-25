Conte usò la pandemia per biechi fini politici

«Il Covid serviva a Giuseppe Conte per “biechi obiettivi politici”». È questa la sintesi dell’audizione di oggi in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di Gabinetto del ministro della Salute Roberto Speranza, da cui è emerso con chiarezza che il Cts era di fatto «commissariato» dalla politica e dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri e che il rapporto Oms di Francesco Zambon, sparito 24 ore dopo la sua pubblicazione, «era un elogio a Speranza» e non c’era motivo di dire a nessuno, neanche all’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra, allora numero due dell’Oms, di farlo cadere nel nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte usò la pandemia per biechi fini politici

