Consulta dei ragazzi 26esima edizione | eletti presidente e vicepresidente

Ravennatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è svolta la prima seduta della 26esima Consulta delle ragazze e dei ragazzi. Alla nuova Consulta hanno partecipato 62 rappresentanti, effettivi e supplenti, eletti in 33 plessi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

