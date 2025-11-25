Consiglio regionale tutti gli eletti in provincia di Napoli
Il Partito Democratico si conferma la lista più votata nella circoscrizione con il 19,45%. Il Movimento 5 Stelle 2050 raggiunge l’11,2%, mentre A Testa Alta, collegata al governatore uscente, si attesta all’8,65%. Nel fronte progressista seguono Avanti Campania con il 6,6%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,05% e la lista Roberto Fico Presidente con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aversa torna ad avere un rappresentante in Regione: Marco Villano entra in Consiglio regionale come primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Caserta. L’aversano ha ottenuto 12.509 preferenze, superando la capolista Camilla Sgambato - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera con Manuela Lanzarin candidata al consiglio regionale, Nicola Finco e Mario Conte per Alberto Stefani Presidente del Veneto! #VotaLega Vai su X
Puglia, tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale 2025-2030: 29 seggi alla maggioranza, 21 all’opposizione - Elezioni Regionali Puglia 2025: scopri tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale, la distribuzione dei seggi. Riporta pugliapress.org
Elezioni regionali, ecco tutti gli eletti al consiglio - A loro andranno aggiunti Roberto Fico, eletto presidente, ed Edmondo Cirielli, candidato presidente del ... Si legge su rainews.it
Chi sono gli eletti nel Consiglio Regionale del Veneto - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it