Consiglio regionale gli eletti in provincia di Caserta | Zannini e Oliviero dominano le preferenze

Sono otto i consiglieri regionali eletti in provincia di Caserta: cinque nel campo largo e tre nel centrodestra. A dominare le preferenze nelle due coalizioni sono Giovanni Zannini e Gennaro Oliviero, protagonisti indiscussi di questa tornata elettorale. Zannini e Oliviero dominano le preferenze Il dato più rilevante riguarda proprio Giovanni Zannini: con 31.932 preferenze,

Aversa torna ad avere un rappresentante in Regione: Marco Villano entra in Consiglio regionale come primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Caserta. L’aversano ha ottenuto 12.509 preferenze, superando la capolista Camilla Sgambato - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera con Manuela Lanzarin candidata al consiglio regionale, Nicola Finco e Mario Conte per Alberto Stefani Presidente del Veneto! #VotaLega Vai su X

Regionali in Campania, ecco gli eletti della provincia di Salerno: il centrosinistra ne conquista cinque, quattro al centrodestra - Le elezioni regionali in Campania consegnano una nuova geografia politica al Consiglio regionale e ridisegnano gli equilibri anche nella provincia di Salerno, che porta a Palazzo Santa Lucia nove rapp ... Da gazzettadisalerno.it

Candidati eletti, ecco i nomi: ancora 19 seggi per la Lega. Fratelli d'Italia e Partito Democratico appaiati con 9 - c'è più un monocolore verde, anche se la Lega ha la maggioranza relativa e sarà il primo gruppo consiliare con 19 eletti (20 contando anche Alberto Stefani) ... Come scrive ilgazzettino.it

Trevigiani eletti in consiglio regionale: dalla Lega che fa il pieno alla sorpresa Szumski. Chi sono - Alle 23 di ieri la composizione dei nove consiglieri trevigiani pronti a sbarcare in consiglio regionale era così composta: 5 leghisti, uno di Fratelli d’Italia, 2 ... Da ilgazzettino.it