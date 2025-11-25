Consiglio regionale ecco i più votati in provincia di Napoli
La volata per il Consiglio regionale si consuma, come da tradizione, fino all’ultimo respiro. Mancano ancora circa trecento sezioni allo scrutinio finale, ma nei quartier generali dei partiti è già partita la caccia al calcolo definitivo delle preferenze. Una fotografia quasi completa restituisce il nuovo assetto dell’assise regionale e mette in evidenza chi, nelle liste, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++ULTIM'ORA+++ SORPRESA SU "ELIGENDO": L' ANDRIESE VURCHIO IN CONSIGLIO REGIONALE Il presidente del consiglio comunale di Andria risulta eletto nel consiglio regionale di Puglia. È quanto si apprende dal sito internet del Ministero dell' Inter - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana, tutte le istruzioni per votare. Ecco le schede elettorali - Firenze, 2 ottobre 2025 – Toscana al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente della Giunta regionale. Scrive lanazione.it