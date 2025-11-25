Consiglio regionale ecco gli eletti in provincia di Napoli

Il Partito Democratico si conferma la lista più votata nella circoscrizione con il 19,45%. Il Movimento 5 Stelle 2050 raggiunge l’11,2%, mentre A Testa Alta, collegata al governatore uscente, si attesta all’8,65%. Nel fronte progressista seguono Avanti Campania con il 6,6%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,05% e la lista Roberto Fico Presidente con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Consiglio regionale ecco gli eletti in provincia di Napoli

Aversa torna ad avere un rappresentante in Regione: Marco Villano entra in Consiglio regionale come primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Caserta. L'aversano ha ottenuto 12.509 preferenze, superando la capolista Camilla Sgambato

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE Ore 12 – aula consiliare All'ordine del giorno la prosecuzione dell'esame della proposta di legge n. 223 del 6 agosto 2025, concernente: "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo".

Trevigiani eletti in consiglio regionale: dalla Lega che fa il pieno alla sorpresa Szumski. Chi sono - Alle 23 di ieri la composizione dei nove consiglieri trevigiani pronti a sbarcare in consiglio regionale era così composta: 5 leghisti, uno di Fratelli d’Italia, 2 ... Da ilgazzettino.it

Candidati eletti, ecco i nomi: ancora 19 seggi per la Lega. Fratelli d'Italia e Partito Democratico appaiati con 9 - c'è più un monocolore verde, anche se la Lega ha la maggioranza relativa e sarà il primo gruppo consiliare con 19 eletti (20 contando anche Alberto Stefani) ... Lo riporta ilgazzettino.it

Chi sono gli eletti nel Consiglio Regionale del Veneto - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it