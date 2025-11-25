Consiglio metropolitano slitta l' approvazione del regolamento sui taxi | dopo le proteste il testo sarà modificato
Slitta l'approvazione del regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico in taxi e noleggio con conducente nei Comuni dell'area metropolitana. Lo ha deciso il Consiglio metropolitano dopo l'incontro con le organizzazioni di categoria dei tassisti. Il testo - che alla vigilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
