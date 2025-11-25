Consigliere di Balestrate aderisce alla Lega ecco Guido De Amicis | è stato il più votato alle ultime comunali

La Lega continua a crescere e a radicarsi nella provincia di Palermo. “Oggi registriamo con grande soddisfazione l’adesione di Guido De Amicis, consigliere comunale a Balestrate, amministratore di grande esperienza, già alla quarto mandato nell’assemblea municipale”, dicono dagli uffici del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

