Consenso libero il centrodestra chiede modifiche | rinviato il voto al Senato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Slitta l’esame in Aula della legge sul consenso libero. L’atteso passaggio in Aula al Senato della nuova legge sulla violenza sessuale, che pone al centro l’assenza di un consenso libero e presente come elemento fondamentale del reato, è stato rinviato. Il provvedimento, già approvato all’unanimità dalla Camera, recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e avrebbe potuto essere discusso proprio oggi, 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Nonostante gli auspici delle opposizioni e dello stesso presidente del Senato Ignazio La Russa per un’approvazione rapida e senza modifiche, la maggioranza ha richiesto ulteriori valutazioni durante l’esame in Commissione Giustizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Consenso libero, il centrodestra chiede modifiche: rinviato il voto al Senato

Contenuti che potrebbero interessarti

25 Novembre, le nuove leggi contro la violenza sulle donne: dal libero consenso al reato di femminicidio L'introduzione del nuovo reato in programma proprio il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - facebook.com Vai su Facebook

Chi compie atti sessuali senza il libero e attuale consenso è punito dai 6 ai 12 anni. Il principio è sacrosanto, ma cosa vuol dire, in concreto, “consenso attuale”? Quando e come si prova che, ad un certo punto, il consenso non c'è più? Il commento del Direttor Vai su X

Consenso libero, centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale: slitta l’approdo in Aula - Dopo l'approvazione all'unanimità alla Camera, slitta l'approdo in Aula al Senato della nuova legge in tema di violenza sessuale che introduce un ruolo ... Si legge su lapresse.it

Finalmente il consenso al centro: cambia la legge sullo stupro in Italia. Un grande passo avanti - bis che mette il consenso al centro della definizione di violenza sessuale ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Il consenso ‘libero e attuale’ è frutto di una rivoluzione culturale. Ora facciamo prevenzione - E’ recente e unanime l’approvazione alla Camera della proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale introducendo il requisito del “consenso libero e attuale”, in linea con quanto ... Riporta ilfattoquotidiano.it