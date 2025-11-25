Consenso libero centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale | slitta l’approdo in Aula

Dopo l’ approvazione all’unanimità alla Camera, slitta l’approdo in Aula al Senato della nuova legge in tema di violenza sessual e che introduce un ruolo essenziale nella configurazione del reato all’ assenza di consenso libero e attuale della vittima, recependo la Convenzione di Istanbul. Dopo gli auspici delle opposizioni e dello stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, su un approdo in Aula della proposta di legge senza modifiche già nella giornata di oggi 25 novembre ( data simbolica perché coincide con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ), in Commissione Giustizia, dove era appena cominciato l’esame del provvedimento, il centrodestra ha chiesto correzioni e un breve ciclo di audizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consenso libero, centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale: slitta l’approdo in Aula

