Consenso libero centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale | slitta l’approdo in Aula

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ approvazione all’unanimità alla Camera, slitta l’approdo in Aula al Senato della nuova legge in tema di violenza sessual e che introduce un ruolo essenziale nella configurazione del reato all’ assenza di consenso libero e attuale della vittima, recependo la Convenzione di Istanbul. Dopo gli auspici delle opposizioni e dello stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, su un approdo in Aula della proposta di legge senza modifiche già nella giornata di oggi 25 novembre ( data simbolica perché coincide con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ), in Commissione Giustizia, dove era appena cominciato l’esame del provvedimento, il centrodestra ha chiesto correzioni e un breve ciclo di audizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

consenso libero centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale slitta l8217approdo in aula

© Lapresse.it - Consenso libero, centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale: slitta l’approdo in Aula

News recenti che potrebbero piacerti

consenso libero centrodestra chiedeFinalmente il consenso al centro: cambia la legge sullo stupro in Italia. Un grande passo avanti - bis che mette il consenso al centro della definizione di violenza sessuale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Il consenso ‘libero e attuale’ è frutto di una rivoluzione culturale. Ora facciamo prevenzione - E’ recente e unanime l’approvazione alla Camera della proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale introducendo il requisito del “consenso libero e attuale”, in linea con quanto ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

consenso libero centrodestra chiedeSe non c'è consenso «libero e attuale» è stupro: cosa significa questo cambiamento, perché è una svolta storica e che cosa succederà ora - Prima era la vittima a dover che l’atto sessuale era stato compiuto con violenza, adesso, invece, basta l’assenza di consenso esplicito, libero e attuale della vittima a configurare il reato ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Consenso Libero Centrodestra Chiede