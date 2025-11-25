Conferenza stampa Simeone pre Atletico Madrid Inter | Squadra super meritavano di vincere i derby! In futuro mi vedo sulla panchina nerazzurra ma non dipende solo da me Poi dribbla sugli infortunati

Inter News 24 Conferenza stampa Simeone pre Atletico Madrid Inter: le parole del tecnico dei Colchoneros alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Diego Simeone alla vigilia di Atletico Madrid Inter, match del 5° turno della League Phase della Champions League. CHE INTER MI ASPETTO? – « L’Inter è una squadra che gioca molto bene, ha personalità e ben chiaro il modo con cui attaccare. Ha una rosa incredibile. Ho visto la partita col Milan, è stata propositiva in tutta la partita. Non è riuscita a concretizzare quanto creato, ma avrebbe potuto tranquillamente vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

