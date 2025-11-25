Conferenza stampa Molina pre Atletico Madrid Inter | Domani sarà difficile Simeone ha sempre creduto in me Io accostato ai nerazzurri? Fa piacere ma…

Inter News 24 Conferenza stampa Molina pre Atletico Madrid Inter: le parole del terzino dei Colchoneros alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Nahuel Molina alla vigilia di Atletico Madrid Inter, match del 5° turno della League Phase della Champions League. L’ASSENZA DI LLORENTE – « Una perdita importante per la squadra, farò del mio meglio per aiutare la squadra. Sarà una partita importante per la squadra, quello che succederà a me è secondario. Domani è una partita complicata. Se toccherà a me essere pronto, farò il mio lavoro ». CHE INTER MI ASPETTO? – « Una partita difficile, ovviamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

