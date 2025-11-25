Conferenza stampa Molina pre Atletico Madrid Inter | Domani sarà difficile Simeone ha sempre creduto in me Io accostato ai nerazzurri? Fa piacere ma…
Inter News 24 Conferenza stampa Molina pre Atletico Madrid Inter: le parole del terzino dei Colchoneros alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Nahuel Molina alla vigilia di Atletico Madrid Inter, match del 5° turno della League Phase della Champions League. L’ASSENZA DI LLORENTE – « Una perdita importante per la squadra, farò del mio meglio per aiutare la squadra. Sarà una partita importante per la squadra, quello che succederà a me è secondario. Domani è una partita complicata. Se toccherà a me essere pronto, farò il mio lavoro ». CHE INTER MI ASPETTO? – « Una partita difficile, ovviamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"Il messaggio di ieri è chiaro, la partita verso le elezioni politiche è apertissima": cosa ha detto Elly #Schlein in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle #elezioniregionali in #Campania , #Puglia e #Veneto - #Pd #elezioniregionali2025 #elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Stefani vince in Veneto e la Lega è il partito più votato. La conferenza stampa a Padova. State con noi! Vai su X
Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming - Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Secondo corrieredellosport.it
Napoli, silenzio stampa pre-Juventus: dopo la conferenza annullate anche le interviste in tv - Dopo aver annullato la conferenza stampa di Francesco Calzona, il club azzurro non farà parlare i propri tesserati neanche alle ... Segnala calciomercato.com