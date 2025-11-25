Condò torna sul derby | Gli episodi hanno avuto un ruolo enorme L’Inter domina ma…
Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò ha analizzato sul Corriere della Sera quanto successo nel derby. COSA LASCIA IL DERBY – Se il primo risultato può essere un caso e il secondo una coincidenza, il terzo definisce una regola. Il Milan lascia punti per strada con le piccole, ma è implacabile negli scontri diretti: questo 1-0 all’Inter segue quello alla Roma e il 2-1 al Napoli (e lo 0-0 a casa Juve gli andò stretto). L’Inter viceversa domina e spesso devasta chi le sta sotto, ma nel «suo» campionato siamo al terzo k. 🔗 Leggi su Internews24.com
