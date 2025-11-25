Condò sicuro | L’Atletico è l’avversario ideale per l’Inter vi spiego perché Ho una previsione su Chivu
Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò ha parlato a Sky Sport in vista di Atletico Madrid Inter. L’INTER IN CHAMPIONS – Avevamo chiesto alla squadra di Chivu di fare 12 punti nelle prime 4 e 12 punti sono arrivati. Dall’esperienza dell’anno scorso sappiamo che a 16 punti ci sono grandi probabilità di finire tra le prime 8. Ne mancano 4, vedendo anche la situazione del Liverpool che è nei guai, penso che i 4 punti per l’Inter possano arrivare già nelle prossime due partite, un pareggio con l’Atletico e una vittoria sul Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com
