Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò ha parlato a Sky Sport in vista di Atletico Madrid Inter. L’INTER IN CHAMPIONS – Avevamo chiesto alla squadra di Chivu di fare 12 punti nelle prime 4 e 12 punti sono arrivati. Dall’esperienza dell’anno scorso sappiamo che a 16 punti ci sono grandi probabilità di finire tra le prime 8. Ne mancano 4, vedendo anche la situazione del Liverpool che è nei guai, penso che i 4 punti per l’Inter possano arrivare già nelle prossime due partite, un pareggio con l’Atletico e una vittoria sul Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò sicuro: «L’Atletico è l’avversario ideale per l’Inter, vi spiego perché. Ho una previsione su Chivu»