Concorso Smareglia al Nuovo il concerto di premiazione
Si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 18.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Concerto di premiazione del Concorso internazionale di Composizione “Antonio Smareglia”, giunto alla sua ottava edizione. Ospiti della serata saranno il soprano Giulia Della Peruta (in foto) e la pianista Franca. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
