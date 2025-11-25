Concorso posizioni economiche ATA sedi assegnate anche a 500 km | i sindacati contestano l’organizzazione e chiedono interventi urgenti
La prova finale di valutazione per le attribuzioni delle posizioni economiche del personale ATA si svolgerà nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025. Tuttavia, la pubblicazione degli abbinamenti tra candidati e sedi d’esame sta generando forti polemiche per le modalità con cui sono state gestite le assegnazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
