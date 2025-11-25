Concorso docenti PNRR2 il 10 dicembre una nuova prova scritta suppletiva in Lombardia

L'USR Lombardia ha pubblicato un avviso per lo svolgimento di una ulteriore prova scritta suppletiva per il concorso docenti indetto con DDG n. 30592024, il cosiddetto Pnrr2, riservata ai candidati con pronunce giurisdizionali favorevoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Avviso spostamento sede [COMPLETO] Vai su X

Concorso Docenti PNRR 3: novità sulla prova scritta unica. Ecco dove si svolgerà, cosa cambia per i candidati e quali sono le nuove regole da conoscere subito. - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, al via il concorso docenti PNRR 2. Protestano idonei del 2023 - 59 del 30 dicembre, è possibile candidarsi alle nuove procedure concorsuali previste per la seconda tranche del concorso docenti legato al Pnrr. Come scrive tg24.sky.it

Concorso per docenti Pnrr 2: prove e posti disponibili - Gli esami scritti si terranno il 25, 26 e 27 febbraio e coinvolgeranno candidati per le scuole medie e superiori. Segnala lettera43.it

Scuola, errore alla prova del concorso Pnrr2: migliaia di docenti riconvocati per rifare un quesito - L’ennesima vicenda paradossale si è verificata sul concorso della scuola Pnrr2: è stato presentato ai candidati un quesito errato che non conteneva la risposta corretta tra le opzioni. Scrive fanpage.it