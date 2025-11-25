Concerto di Natale a Pianello | al teatro Ernesto Astorri il Quartetto della Scala di Milano
Sabato 6 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale "Ernesto Astorri" di Pianello si terrà il Concerto di Natale eseguito dal Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala di Milano composto dal Primo Violino Maestro Francesco Manara e dai Maestri Daniele Pascoletti (Violino), Simonide Branconi (Viola) e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
