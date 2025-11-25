Concerto di Natale a Pianello | al teatro Ernesto Astorri il Quartetto della Scala di Milano

Ilpiacenza.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale "Ernesto Astorri" di Pianello si terrà il Concerto di Natale eseguito dal Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala di Milano composto dal Primo Violino Maestro Francesco Manara e dai Maestri Daniele Pascoletti (Violino), Simonide Branconi (Viola) e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

concerto natale pianello teatroTagliacozzo, torna “Musica di Stelle”: al Teatro Talia la VII edizione del Concerto di Natale - Tagliacozzo– Tutto pronto per la settima edizione di “Musica di Stelle – Concerto di Natale”, l’atteso appuntamento natalizio che anche quest’anno porterà sul palco del Teatro Talia artisti, musica ed ... Riporta terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Natale Pianello Teatro