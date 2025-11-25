Concerti cividalesi per Natale cinque serata in diversi palcoscenici della regione

Cinque appuntamenti da qui a Natale per chiudere un 2025 ricco di successi e soddisfazioni. L'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli presenta la 43esima edizione dei Concerti Cividalesi, che nell'attesa del completamento dei lavori di Palazzo de Nordis cambia sede e si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

