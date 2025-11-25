Con TOCC digitale la Jonian Dolphin Conservation bussa al futuro

Tarantini Time Quotidiano I fondi del PNRR aiutano la Jonian Dolphin Conservation a fare un salto nel futuro grazie agli investimenti per la transizione digitale! Un progetto della JDC ha avuto accesso all’incentivo “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC digitale) che, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, sostiene l’innovazione lungo tutta la filiera culturale: dalla produzione alla gestione, fino all’incontro con il pubblico. L’ente di ricerca scientifica ha scelto di impiegare le risorse così ottenute per aumentare l’incisività e l’operatività delle attività di ricerca e di scienza partecipata (citizen science), con il fine di far scoprire e far innamorare sempre più cittadini e soci delle meraviglie del Golfo di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

