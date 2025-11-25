Con l' accetta davanti ad una scuola materna | la deputata Buonguerrieri incontra il carabiniere che ha fatto arrestare l' uomo

La deputata Alice Buonguerrieri, accompagnata da alcuni rappresentati locali di Fratelli d'Italia, ha fatto visita al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Forlì-Cesena in corso Mazzini, dove è stata ricevuta dal colonnello Gianluigi Di Pilato, comandante provinciale, e dagli ufficiali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it