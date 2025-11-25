Comunicazione digitale istituzionale aperta la selezione per esperti nel settore | tutte le info

L'obiettivo è quello di rafforzare la comunicazione dell'Ente e promuovere le attività e i progetti regionali sui canali digitali ufficiali, in un'ottica di trasparenza, innovazione e vicinanza ai cittadini.Per questo, la Regione Calabria, attraverso il dipartimento transizione digitale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Partecipanti, visitatori, giornalisti, i dati della #BiennaleEducational, della comunicazione digitale e dell’editoria: scopri tutti i numeri della #BiennaleArchitettura2025 #IntelliGens ? bit.ly/BiennaleArchit… Vai su X

Sono felice di aver contribuito agli Stati Generali della @viniparmadoc con un intervento dedicato alla comunicazione social nel vino Abbiamo parlato di comunicazione digitale del vino, con focus sulle tendenze dei contenuti: dalla narrazione del territorio - facebook.com Vai su Facebook

Inrete Digital: crescita e leadership nella comunicazione digitale corporate e istituzionale - Inrete Digital, web agency performance driven specializzata in comunicazione web e digital marketing in ambito corporate e istituzionale, consolida il suo posizionamento nel mercato di riferimento e ... Come scrive primaonline.it

Roma Capitale premiata agli NC Digital Awards come migliore città nella comunicazione digitale - Dal restyling del sito istituzionale ai canali social, passando per il canale WhatsApp con oltre 280mila iscritti. Scrive romatoday.it

Comunicazione digitale: Roma vince il Best Digital City. Premiati Cecilia Del Guercio e Pierluca Tagariello - Per “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito della comunicazione digitale multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi aziende Roma Capitale premiata ... Secondo affaritaliani.it