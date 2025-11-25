Comunicato Stampa | Trecento giorni per salvarsi un romanzo di pace che chiama per nome chi attraversa il mare
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comunicato stampa N. 1284 - 24 novembre 2025 Contro la violenza economica: donne, finanza, futuro a Santa Maria Alemanna Messina, giovani protagonisti nell’educazione finanziaria e nella prevenzione della violenza economica. Leggi tutto su https://c - facebook.com Vai su Facebook
Online il Comunicato stampa #Inapp "Economia sociale terzo pilastro, con pubblico e privato, dell'economia reale. shorturl.at/NSuNt Vai su X