Comunicato Stampa | 25 Novembre | Insieme più forti contro la violenza di genere
Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, e? un promemoria potente: questo fenomeno e? ancora, purtroppo, diffuso e radicato nella nostra societa?. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Comunicato stampa n. 1282 - 24 novembre 2025 - Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina: limitazioni viarie. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/interventi-di-razionalizzazi - facebook.com Vai su Facebook
Online il Comunicato stampa #Inapp "Economia sociale terzo pilastro, con pubblico e privato, dell'economia reale. shorturl.at/NSuNt Vai su X
Comunicato Stampa: Veneto al voto 2025. Candidato Stefani trascina il centro-destra, avanti in quasi tutti i comuni - “Questa tornata elettorale ci consegna un Veneto che, ancora una volta, ha scelto con chiarezza il presidente della Giunta regionale e il risultato della coalizione di centro- Riporta iltempo.it
Comunicato Stampa: Diego Tomassone lancia il Bestseller “La Medicina Per Pochi” - 2025 – In tema di salute personale, viviamo in un'epoca in cui il sistema sanitario promette risposte rapide, ma spesso offre solo ... iltempo.it scrive
L’Aquila, Comunicato stampa assessore Lancia, iniziative 24 e 25/11 con Premio Borsellino per Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si arricchisce il programma delle iniziative promosse dal Comune dell’Aquila e dal Premio Nazionale Paolo Borsellino ... Riporta abruzzonews24.com