Comune di Napoli Manfredi sul possibile rimpasto | Ci sarà un riassetto della giunta

Le Regionali 2025 sono state stravinte della coalizione a sostegno di Roberto Fico. Alcuni dei neoletti facevano parte della giunta Manfredi e quindi il sindaco è chiamato ad un possibile rimpasto. Interrogato sul tema Manfredi ha affermato: “È prematuro parlare di rimpasto, sebbene ci sarà un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Elezioni regionali 2025 Affluenza Comune di Napoli domenica 23 novembre ore 23:00 (883 sezioni su 883): 30,03% ?Elezioni regionali 2020: 32,64% elezioni.comune.napoli.it Vai su X

' ' In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Comune di Napoli ha rinnovato il suo impegno nella tutela dei diritti dei più giovani con l’avvio d - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Campania, basta scontri: ora riparta il dialogo Comune- Regione - È una regola antica, quasi fisiologica, che in Campania è divenuta ... ilmattino.it scrive

Manfredi: "Io artefice del campo largo? Ho dato una mano, è un grande risultato" - "Ci aspettiamo una grande collaborazione tra il Comune di Napoli e la Regione", dice il sindaco commentando l'elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania ... Scrive rainews.it

Il messaggio di Napoli oltre Napoli, parla il sindaco Manfredi - I civici, il dialogo tra "componenti radicali e componenti riformiste", il modello locale con coabitazione larghissima e la parola ... Da ilfoglio.it