Compra un telefono Iphone 12 Pro Max rubato e finisce sotto processo svolta per 27enne

Assolta per non aver commesso il fatto. E' quanto disposto dal giudice monocratico Francesco Maione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di L.L., 27enne di Castel Volturno finita sotto processo per ricettazione.Secondo quanto accertato dalla Procura sammaritana la 27enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Raga, è ufficiale. Domenica Remira Market arriva direttamente nel vostro telefono. Faremo la prima live in assoluto, e sì: potrete comprare durante la diretta. Seguitemi, pinnate la live e preparatevi… sarà un delirio. Ci vediamo nello shop online di TT ( l’altro s - facebook.com Vai su Facebook

iPhone 12, scoperta una feature segreta di ricarica inversa: come funziona - La nuova serie di iPhone appena arrivata sul mercato (con due dei quattro dispositivi) ha l'hardware necessario per caricare in modalità wireless un accessorio esterno. hwupgrade.it scrive

L'iPhone 12 è stato il telefono più venduto nel gennaio 2021 - L'iPhone 12 è stato il telefono più venduto nel gennaio 2021 L'iPhone 12 è stato il telefono più venduto nel gennaio 2021 L'iPhone 12 è stato il telefono più venduto nel gennaio 2021 Counterpoint ... Lo riporta notebookcheck.it

Ecco iPhone 12 mini: il più piccolo, leggero e sottile telefono 5G al mondo - Durante l’evento di oggi Apple ha svelato anche iPhone 12 mini, l’iPhone da 5,4 pollici, con un corpo più piccolo dell’attuale iPhone SE da 4,7 pollici. Come scrive macitynet.it