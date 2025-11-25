Compie 10 anni la pizzeria aperta in uno storico mulino che ha portato il padellino a Roma

Gamberorosso.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto il ponte di ferro, in una delle costruzioni più affascinanti di Roma, dieci anni fa apriva Spiazzo, la pizzeria di Alessio Mattaccini, che non si ferma nella sperimentazione e introduce la novità del pranzo della domenica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

