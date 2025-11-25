Comolli senti il ds del Bodo | Gli algoritmi? Gestiamo una squadra non un’azienda di informatica…

Tre studenti, una app e il pallone: il metodo del club norvegese raccontato da Havard Sakariassen, uno degli ideatori: "Qui si sta bene, siamo un modello, l'identità nordica è la prima cosa. E i dati bisogna sapere quando usarli e quando no". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comolli, senti il ds del Bodo: "Gli algoritmi? Gestiamo una squadra, non un’azienda di informatica…"

Argomenti simili trattati di recente

TORO, SENTI CHE STRANO...COMOLLI VA ALLA JUVE, ABOUKHLAL AL TORO! Una stranissima coincidenza si è verificata questa estate. Il presidente del Tolosa Damien Comolli, ha lasciato la società francese attorno a giugno per firmare come nuovo AD - facebook.com Vai su Facebook

"IMMOBILIARE IOLANDA IMPERIA DI CARMELA COMOLLI SERVIDA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Comolli: “Vlahovic via dalla Juve solo per una bella offerta. Douglas Luiz ha chiesto scusa” - In questi primi due mesi di mercato, nel percorso della Juventus ci sono state anche situazioni spinose, grane che sono deflagrate improvvisamente con il rischio di rovinare trattative e programmi ... Riporta repubblica.it

Comolli spiega il mercato Juve: "Mi hanno spronato a spingermi oltre. Ci sentiamo più forti" - Prima delle conferenze di presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda, nuovi volti della Juventus, è stato il direttore generale Damien Comolli a prendersi la scena con una dichiarazione approfondita ... Scrive tuttosport.com

Comolli: "Juve più forte dopo il mercato". Poi parla del caso Kolo Muani con il Psg - "Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra il creare una rosa competitiva e rispettare il Fair Play Finanziario. Da corrieredellosport.it