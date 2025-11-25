Como scoppia un tubo dell' acqua durante i lavori sotto la pavimentazione

Quicomo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In centro storico a Como, tra via Bonanomi e Lambertenghi, durante dei lavori sotto la pavimentazione, un tubo dell'acqua si è rotto causando un getto davvero potente verso l'alto che si è poi riversato in strada. Immediato l'intervento di Lereti per sistemate il guasto accidentale.  . 🔗 Leggi su Quicomo.it

