Como scoppia un tubo dell' acqua durante i lavori sotto la pavimentazione
In centro storico a Como, tra via Bonanomi e Lambertenghi, durante dei lavori sotto la pavimentazione, un tubo dell'acqua si è rotto causando un getto davvero potente verso l'alto che si è poi riversato in strada. Immediato l'intervento di Lereti per sistemate il guasto accidentale. . 🔗 Leggi su Quicomo.it
