Como ladri d' auto recidivi beccati in flagrante | 18enne aveva anche un coltello

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due tunisini di 18 anni sono stati denunciati a Como per furto aggravato in concorso, uno anche per possesso illegale di armi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

como ladri d auto recidivi beccati in flagrante 18enne aveva anche un coltello

© Notizie.virgilio.it - Como, ladri d'auto recidivi beccati in flagrante: 18enne aveva anche un coltello

Argomenti simili trattati di recente

como ladri d autoComo, ladri d'auto recidivi beccati in flagrante: 18enne aveva anche un coltello - Due tunisini di 18 anni sono stati denunciati a Como per furto aggravato in concorso, uno anche per possesso illegale di armi. Da virgilio.it

como ladri d autoLa via di Como sempre al buio, un'auto presa di mira nella notte: “Qui i ladri agiscono indisturbati” - La segnalazione dei residenti nella zona di Villa Olmo: strada senza illuminazione pubblica, vetri rotti e furti nelle auto ... Riporta quicomo.it

Due ladri d’auto fermati e arrestati dalla Polizia di Como - La Polizia di Stato di Como, martedì pomeriggio 18 Novembre, ha arrestato due stranieri, un 31enne algerino, in regola con il ... Segnala valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Como Ladri D Auto