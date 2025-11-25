Como furti dentro le auto in sosta armati di coltello | denunciati due diciottenni
Como, 25 novembre 2025 – Si erano già intrufolati nell'auto parcheggiata e avevano rovistato alla ricerca di qualcosa di interessante, per poi allontanarsi. Due tunisini notati da una pattuglia della Squadra Volante, che li ha fermati sventando l'ennesimo furto all'interno di auto in sosta, un fenomeno che negli ultimi mesi è avvenuto con sempre più frequenza. L'intervento della pattuglia risale alle 23 di ieri sera in via Benzi a Como, dove era segnalata l’intrusione all’interno di una Renault in sosta, da parte di due individui di giovane età. Como, suicida in cella uno dei detenuti che hanno partecipato alla protesta del Bassone Rintracciati e fermati . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
, ( ) C’è da aver paura a spegnere la luce sul comodino quando si va a letto la sera. 182 mila furti in abitazione, in Italia, negli ultimi 12 mesi. Vale a dire quasi 500 furti al gi - facebook.com Vai su Facebook
Alisha #Lehmann derubata a Como, il furto svela il suo problema: "Disturbo ossessivo compulsivo" Vai su X
Furto su un’auto in via Giulini a Como: la Polizia ferma subito due nordafricani e recupera gli oggetti rubati - Recuperati un giubbotto di marca e 40 euro dopo un rapido intervento della Volante della Questura: i due già autori di altri episodi simili di recente. Da ciaocomo.it
Allarme furti auto, il nuovo trucco dei ladri: così vi fregano la macchina facilmente - C'è un trucco che sta lasciando in ginocchio i proprietari di auto, che rischiano di farsi derubare dai ladri. Riporta reportmotori.it
Como, furti ai passanti e alle auto dei turisti: arrestata la banda dei ladri di bagagli - Como, 7 agosto 2025 – In camera di sicurezza sono finiti in cinque, una banda di sudamericani arrivata dall'hinterland milanese per commettere furti a passanti e alle auto dei turisti. Come scrive ilgiorno.it