Como furti dentro le auto in sosta armati di coltello | denunciati due diciottenni

Como, 25 novembre 2025 – Si erano già intrufolati nell'auto parcheggiata e avevano rovistato alla ricerca di qualcosa di interessante, per poi allontanarsi. Due tunisini notati da una pattuglia della Squadra Volante, che li ha fermati sventando l'ennesimo furto all'interno di auto in sosta, un fenomeno che negli ultimi mesi è avvenuto con sempre più frequenza. L'intervento della pattuglia risale alle 23 di ieri sera in via Benzi a Como, dove era segnalata l'intrusione all'interno di una Renault in sosta, da parte di due individui di giovane età.

