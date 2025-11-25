Como donna di 73 anni scomparsa da casa | la Questura lancia l’allarme

Como, 25 novembre 2025 – Maria Gaffuri, detta Rita, 73 anni, si è allontanata dalla sua abitazione di Lora nel primo pomeriggio di ieri, senza fare più rientro a casa. Dopo ore di ricerche, che sono proseguite oggi, la Questura di Como ha diramato l'allarme, chiedendo a chiunque l'abbia notata o sia in possesso di qualunque notizia, di chiamare il 112 e segnalare. Le ricerche sono condotte dalla polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco, la Protezione Civile e alcune associazioni di volontariato. La pensionata si sarebbe allontanata volontariamente da casa, senza più dare sue notizie. Con il passare delle ore senza segnalazioni o indicazioni d nessun genere, che possano aiutare a orientare o circoscrivere le ricerche, la Questura ha deciso di diramare la segnalazione con foto, nella speranza che possa arrivare qualche input utile al suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, donna di 73 anni scomparsa da casa: la Questura lancia l’allarme

