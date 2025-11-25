Commissione Sorveglianza fondi Ue l' Umbria lancia una riprogrammazione | le nuove priorità
Fare il punto sui fondi e progetti futuri relativi alle risorse dell'Unione Europea destinati all'Umbria attraverso Programmi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) 2021-2027, insieme ai Programmi 2014-2020 della Regione Umbria. L'organo deputato è il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Introduce il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, Maurizio Casasco. Conclusioni, del Vice Presidente del Consiglio, Ministro @Antonio_Tajani - @ItalyMFA. Segui la diretta: bit.ly/Evento251125 #OpenCamera Vai su X
Droga, la Regione ripensi ai Serd. Serve commissione di vigilanza, test su consiglieri e assessori - facebook.com Vai su Facebook
Comitato sorveglianza dei fondi europei, riunione a Perugia - Si è svolta martedì 25 novembre 2025, presso l'Oratorio di San Francesco dei Nobili di Perugia e in modalità online, la seduta del Comitato di sorveglianza dei programmi Fesr (Fondo Europeo di svilupp ... Secondo ansa.it
Fondi Ue, a Palermo il terzo Comitato di sorveglianza del Programma Fesr Sicilia 2021-2027 - Più di mille progetti selezionati, per un totale di 1,8 miliardi di euro, nell’ambito di 104 procedure attivate dall’importo complessivo di oltre 4 miliardi. Si legge su palermotoday.it
Sicilia. Fondi Ue, la Regione accelera: oltre mille progetti selezionati per il Fesr 2021-2027 - Più di mille progetti selezionati, per un totale di 1,8 miliardi di euro, e procedure attivate per oltre 4 miliardi: questo il bilancio del Programma Fesr Sicilia 2021- Riporta libertasicilia.it